A Amnistia Internacional (AI) lançou um relatório onde analisa o comportamento de 149 países durante o ano de 2020 e o resultado deixa em evidência que a Covid-19 foi usada como justificação para aumentar os abusos e a repressão a liberdades essenciais em várias latitudes, colocando Angola entre os países onde esse cenário negativo se verificou, acusando mesmos as forças de segurança de usarem "força excessiva" na imposição das restrições impostas pela pandemia e na repressão sobre activistas.

A AI afirma neste documento abrangente que a Covid-19 foi um factor determinante para o aumento da repressão, dirigindo a sua atenção, em especial, para a opressão exercida sobre activistas num contexto de pandemia, ao mesmo tempo que em vários países os dirigentes se aproveitaram da situção pandémica para fortalecer o seu poder e anular forças opositoras ou movimentos contestatários.

O relatório deixa em evidência que, como o enfatiza a AI no título da peça na sua página oficial dedicada à África subsaariana, que "os efeitos devastadores dos conflitos foram agravados pela pandemia", incluindo os conflitos entre activistas e forças de segurança em Angola, apontando que direitos como o de liberdade de expressão e reunião foram fortemente restringidos com força excessiva policial e detenções arbitrárias com a ocorrência de mortes, incluindo de menores.

A AI sublinha que ainda não foram concluídas as investigações aos casos mais graves e que a impunidade é generalizada.

Num contexto mais alargado à geografia subsaariana do continente, onde foram radiografados 35 países, a AI nota que anos a fio de atentados aos direitos fundamentais das populações foram severamente agravados pela pandemia que veio "revelar desigualdades sistémicas massivas" deixando com forte sublinhado a ideia de que os Governos aproveitaram a dispersão do Sars CoV-2 para conter a insatisfação social através de métodos repressivos e violentos.

Este relatório acusa ainda a generalidades das autoridades nacionais de terem "instrumentalizado" a Covid-19 para "intensificarem a repressão dos direitos humanos" em países como Moçambique, Camarões ou a Nigéria, enquanto em Angola ou no Uganda a pandemia foi especialmente usada para reprimir activistas.

O documento debruça-se especialmente sobre o que se passa na província moçambicana de Cabo Delgado e o que se vive na região de Tigray, na Etiópia.

O director regional para a África Ocidental e Austral da Amnistia Internacional, Deprose Muchena, vem, nesta mesma peça, sublinhar que, nestas sub-regiões, "os conflitos entre Estados e grupos armados e ataques às populações civis continuaram e foram mesmo intensificados na maior parte da África subsaariana".