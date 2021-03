A segunda Escola Técnica Agrária (ETA) da província do Bié, município de Catabola, não tem orçamento do Estado e está mergulhada em vários problemas para conseguir formar 45 alunos por ano.

A escola é composta por oito salas de aula: cinco para teoria e três para prática. Lecciona as classes da 7ª, 8ª e 9ª dos cursos de agricultura e agropecuária em salas com 30 alunos nos períodos da manhã e da tarde.

"Não temos apoio do Governo. Para pagar aos professores, comprar combustíveis e pagar os seguranças dependemos da venda dos produtos que cultivamos, como o milho e feijão. Embora tenhamos algum apoio da direcção da agricultura, não resolve os problemas que enfrentamos", lamenta o director da instituição, Mineiro Dala, garantindo que a escola é pública, ou seja, está sob tutela do Governo.

Com a estiagem que assolou a província, o responsável avançou que os professores estão sem os seus salários porque a instituição não tem outros fundos mesmo pedido apoio à tutela.

O único técnico que dava aulas práticas no laboratório de pedologia foi transferido para o município do Chitembo e os alunos não têm aulas práticas, embora alguns professores ensaiem análises simples, como o reconhecimento do solo.

"Não temos instalações para os professores nem para o membro de direcção, estando a escola a quilómetros de distância das residências dos trabalhadores. Posso dizer que a escola está em estado de abandono da parte do Governo que não quer olhar para formação dos futuros agrónomos", sublinha o mestre em agricultura.

Domingos Pedro Fiel é professor da 7ª e 9ª e faz todos os dias 50 quilómetros (ida e volta), ou seja, do município do Cuíto a Catabola e, de novo para o Cuíto, para chegar à instituição e leccionar a cadeira de agricultura geral.

"As dificuldades são imensas visto que a escola está a precisar de uma verba interna e, por sinal, precisa-se de uma residência para alojar os professores, precisamos de inputs e insumos agrícolas, para permitir as aulas práticas dos alunos".

O professor admite que os problemas que enfrentam condicionam a qualidade ensino que procuram.

"O que nós queremos é ter uma qualidade eficaz de modo a que o aluno venha ganhar competências, habilidades e que lhe permitam ingressar ao mercado de trabalho, mas com estas dificuldades temos feito um sacrifício".

Das experiências e conhecimentos que teve de quem já passou pelas escolas técnicas, Eurico Pedro, estudante do curso de agricultura, conta que não há muita saída no mercado de trabalho porque as oportunidades são poucas na província.

"Quando terminar o curso, pretendo apostar na produção de várias culturas para auto-sustentabilidade e, dependendo da quantidade, para a comercialização porque esperar emprego está muito difícil por falta de oportunidade nas fazendas que estão na província", conclui.