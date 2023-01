O Ministério da Saúde vai avançar para a compra urgente de medicamentos e reagentes para o disgnóstico precoce e tratamento adequado da Tuberculose Sensível e Tuberculose Multi-Droga Resistente (TB-MDR) para pessoas adultas, crianças e também para a profilaxia de pessoas a viverem com o VIH em Angola. A autorização da despesa de 19,6 milhões de dólares surge depois de a Direcção do Programa de Controlo, Prevenção e Combate à doença alertar para o preocupante aumento de casos no País.

Esta compra de medicamentos, autorizada pelo Presidente da República, enquadra-se no compromisso de Angola com o Fundo Global de Aquisição de Medicamentos e Meios Médicos para o Controlo da Tuberculose da Malária e do VIH-SIDA no período de 2021-2023.

A subvenção do Fundo Global para Angola para este período vale 103.2 milhões de dólares e o objectivo é reduzir novas infecções, morbilidade e mortalidade por VIH/SIDA, Tuberculose e Malária, assim como diminuir a incidência de Tuberculose de 355 para 325 por 100.000 habitantes até 2023. Visa ainda reduzir em 40% a morbilidade e 50% mortalidade da malária. A subvenção também aponta para a redução do número de novas infecções entre as populações-chave e vulneráveis e aumentar a cobertura do tratamento antirretroviral.

Em Angola os alertas têm vindo a crescer, mas não são novos. A direcção do Programa de Controlo, Prevenção e Combate à doença alerta para o crescendo de casos, mas, já em Novembro de 2022, o director clínico do Hospital Sanatório do Lubango, na província da Huíla, revelava que em cada dez pacientes que diariamente dão entrada nas urgências, metade tem tuberculose relacionada com o vírus da SIDA e os doentes são maioritariamente jovens, uma realidade para a qual a Rede Angolana das Organizações de Serviços de Sida e Grandes Endemias (ANASO) tem vindo a chamar a atenção há vários anos e que não se limita à província da Huíla, estendendo-se a todo o País.

O secretário executivo da ANASO, António Coelho, dizia, já em 2020, que o que falta em prevenção, sobra em novas infecções e mortes.

Em 2021, cerca de 650 mil pessoas morreram em resultado da doença e registou-se um milhão e meio de infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH), segundo o relatório anual do Programa das Nações Unidas de Combate ao VIH/Sida (ONUSIDA).

Os dados mais alarmantes dizem respeito à taxa de mortalidade entre as crianças:15% de todas as mortes em 2021 ocorreram em menores de 14 anos. Em Angola, a ANASO tem vindo a alertar para esta realidade.

Causada por bactérias `Mycobacterium tuberculosis` que afectam mais frequentemente os pulmões, a doença pode espalhar-se quando pessoas doentes com tuberculose expelem bactérias no ar - por exemplo, tossindo.

A maioria das pessoas que desenvolvem a doença são adultos, e, em 2021, os homens representavam 56,5%, as mulheres adultas representavam 32,5% e as crianças 11%.

Muitos novos casos são atribuíveis a cinco factores de risco: desnutrição, infecção pelo HIV, transtornos por uso de álcool, tabagismo e diabetes.

A tuberculose é evitável e curável. Cerca de 85% das pessoas que desenvolvem tuberculose podem ser tratadas com sucesso com um regime medicamentoso de quatro a seis meses.

O tratamento tem o benefício adicional de reduzir a transmissão da infecção.

Citado no último relatório publicado, o director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, considera que se a pandemia de covid-19 "ensinou alguma coisa, foi que com solidariedade, determinação, inovação e o uso equitativo de ferramentas" é possível "superar graves ameaças à saúde".

"Vamos aplicar essas lições no combate à tuberculose. Está na hora de acabar com esse assassino de longa data. Trabalhando juntos, podemos acabar com a tuberculose", sustenta.