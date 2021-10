"A liderança do vice-almirante foi determinante para colocar Portugal num caminho de exemplo no que à vacinação diz respeito, reforçando a confiança na ciência, na medicina e nas vacinas", escreveu o bastonário da Ordem dos Médicos de Portugal, Miguel Guimarães, enaltecendo o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo e respectiva equipa, pelo trabalho realizado no plano de vacinação contra a Covid-19.