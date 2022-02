Angola faz parte da lista de 20 países considerados "focos de fome", onde a insegurança alimentar aguda deverá agravar-se entre Fevereiro e Maio de 2022, devido às repercussões económicas da Covid-19, combinadas com a crise climática e os conflitos.

O alerta vem expresso no relatório Pontos de Fome: Alertas Precoces FAO-PAM sobre Insegurança Alimentar Aguda, Perspectivas de Fevereiro a Maio de 2022, produzido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO, no acrónimo em inglês) e do Programa Alimentar Mundial (PAM).

Não é, no entanto, a primeira vez que Angola é incluída neste relatório. Por exemplo, no documento referente ao período entre Agosto e Novembro do ano passado, o País também integrou a lista de nações onde a fome era preocupante. As duas organizações das Nações Unidas destacam que, no caso de Angola, a seca, a recessão económica e os altos preços dos alimentos continuarão a ser os principais causadores do aumento de insegurança alimentar aguda, que já atinge mais de um milhão de pessoas.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)