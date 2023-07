Angola integra o "top 3" dos países no mundo com maior aumento percentual na perda de florestas primárias nos últimos anos, aponta o estudo anual da Global Forest Watch (Observação Florestal Global, GFW na sigla em inglês). De acordo com a pesquisa, a perda florestal primária no País, que ocupa a terceira posição, subiu para 52% em 2022, numa lista liderada pelo Ghana, que, só em 2022, perdeu 18 mil hectares de floresta, correspondentes a 71%, seguido da Bolívia, que registou um nível recorde de aumento em relação a 2021, resultante em 59%.

No caso de Angola, o GFW, consultado pelo Novo Jornal, indica que, nos últimos 20 anos - entre 2002 e 2022 -, o País perdeu 169 mil hectares de floresta primária húmida. Neste período, a área total de floresta primária húmida diminuiu 6.9%.

No que diz respeito à cobertura arbórea, de 2001 a 2022, a plataforma mostra que o País perdeu 3.68 milhões de hectares de cobertura arbórea, equivalente a uma diminuição de 6.5% na cobertura arbórea desde 2000 e 1.22 gigatoneladas de emissões de carbono (CO2e).

A GRW aponta, igualmente, que ocorreram mais de um milhão de relatos de desmatamento no País, entre 2 de Janeiro e 5 de Julho deste ano, cobrindo um total de 15,3 mil hectares, dos quais 82% foram alertas de alto nível de confiança, detectados por um único sistema, e 1.9% foram alertas detectados por múltiplos sistemas.