Angola gastou 3 mil milhões USD entre 2005 e 2017 a apoiar milhões de afectados por desastres naturais - Estudo do Banco Mundial e Governo

Angola apoiou com três mil milhões de dólares um total de 11,1 milhões de pessoas afectadas por desastres naturais, entre 2005 e 2017, de que resultaram 6.501 mortos, indica um estudo de diagnóstico sobre a Proteção Financeira Contra Desastre em Angola, elaborado pelo Banco Mundial e o Governo angolano, no âmbito do Relatório sobre o Clima e Desenvolvimento do País.