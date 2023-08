A Direcção Nacional de Saúde Pública autoridades sanitárias dão conta do aumento de casos de raiva no País, que oscilam entre as 130 e 140 notificações anuais. A doença, uma vez adquirida, tem uma letalidade próxima dos 100%.

A situação foi avançada pelo chefe de departamento do Controlo de Doenças da Direcção Nacional de Saúde Pública do Ministério da Saúde, José Franco Martins, na abertura de uma conferência sobre a raiva, que decorreu em Luanda.

A raiva transmite-se através do contacto directo com a saliva de animais doentes não vacinados, nomeadamente através de uma mordedura, lambedura ou arranhão.

A forma mais eficaz da prevenção é através da vacinação humana e animal, mas, segundo o José Franco Martins, a estratégia do Governo angolano passa também por "informar e educar o munícipe sobre a observação do comportamento do animal e também ter algum cuidado com a ferida", na eventualidade de uma mordedura.

A responsável pela promoção da saúde da Direcção Nacional de Saúde Pública do Ministério da Saúde, Joseth Sousa, realçou que a conferência realizada esta segunda-feira tem como objectivo principal a troca de experiências entre especialistas e a interacção de todos os intervenientes necessários para controlar o problema em Angola, ainda que a campanha de vacinação animal seja a "estratégia principal" para o controlo sanitário.

Os surtos de raiva são um problema recorrente em Angola. Em Março, a Rádio Luanda deu conta da morte de cinco crianças, na sequência da mordedura de cães e gatos.