Angola ocupa a 10ª posição numa lista de 228 países do mundo em maior risco de choques ecológicos, segundo o Relatório de Ameaças Ecológicas, divulgado pelo Instituto de Economia e Paz. O País está ameaçado sobretudo pelo risco de escassez alimentar, rápido crescimento populacional e escassez de água.

No relatório do instituto com sede na Austrália lê-se que Angola será um dos países do mundo onde o risco de escassez de água sobe mais até 2040 e onde a população deverá crescer 132% até 2050 - o segundo crescimento mais rápido a seguir ao Níger.

O documento alerta para as ameaças ecológicas, como o rápido crescimento da população, o risco da água e a insegurança alimentar, que serão exacerbadas pelas mudanças climáticas, causando migração em massa e conflitos.

Segundo o relatório, 56% dos 228 países e territórios monitorados pelo ETR enfrentam ameaças ecológicas extremas e a população dos 40 países menos pacíficos do mundo aumentará significativamente até 2050, representando 49% da população mundial.

As projecções para 2050 mostram que grande parte da África Subsaariana será insustentável, com previsão de 95% de crescimento da população. Actualmente, 738 milhões de pessoas não têm alimentos adequados e todos os países, com excepção de um, enfrentam stress hídrico extremo.

O relatório destaca que existem actualmente mais de 1,4 mil milhões de pessoas em 83 países já em risco extremo de escassez de água.

Pelo menos 41 países enfrentam actualmente "grave insegurança alimentar", algo que deverá agravar-se devido à "crescente degradação ecológica, inflacção e guerra entre a Rússia e a Ucrânia", lê-se no documento.

A lista de países em maior risco , encabeçada pelo Burundi, tem, nos primeiros 12 lugares países como a República Centro-Africana, o Chade, a República do Congo, a Somália, o Sudão do Sul, o Uganda, o Iêmen, o Afeganistão, Angola, Camarões e República Democrática do Congo

O presidente executivo e fundador do IEP, Steve Killelea, disse que, antes da cimeira COP27 no Egipto, em Novembro, os países devem procurar "soluções sistémicas" para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas, investindo na "construção de resiliência de longo prazo", com programas de desenvolvimento que se concentrem em "microempresas que captem água e melhorem a agricultura e a manufatura de valor agregado".