País desceu 32 lugares no ranking das melhores universidades do continente, ficando assim ainda mais distante do top 300, mas fonte do Governo minimiza classificação, alegando que o estudo se limita a avaliar exposição das universidades na net.

Angola continua a não ter qualquer universidade entre as 300 melhores de África, indica o ranking de 2022 da Webometris - sistema que classifica as universidades em todo o mundo, avaliando tanto o volume de cada instituição na web como a visibilidade e o impacto destas publicações de modo on-line.

Divulgado em Janeiro, o estudo coloca a Universidade Agostinho Neto (UAN) na 352.ª posição, ou seja, 32 lugares a menos se comparada à classificação do ano passado, em que ocupava a posição 321.ª.

A Webometris, que avalia quase duas mil instituições africanas, define a Universidade Católica de Angola como a segunda melhor do País, na posição 666 da tabela geral [menos 155 lugares que a classificação de 2021], e a Universidade Óscar Ribas em terceiro, no posto 788 do quadro geral. As Universidades Independente (900) e UTANGA (914) completam o "top cinco" das universidades nacionais mais bem posicionadas, ao passo que a Universidade do Cuanza (1.603) e o Instituto Superior Politécnico Independente (1.842) são as instituições angolanas com pior classificação.

De acordo com o estudo, a África do Sul domina o top 5 das melhores instituições de ensino superior, tendo nos quatro primeiros lugares as universidades de Cape Town, de Witwatersrand, Stellenbosch e Universidade Kwazulu Natal, num quadro completado, em 5.º lugar, pela Universidade do Cairo (Egipto).

