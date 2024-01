Semanário Novo Jornal

Angola tem pela 2.ª vez consecutiva a crise humanitária mais esquecida pelos media

Com 7,3 milhões de pessoas a necessitarem, urgentemente, de ajuda, Angola lidera a lista das 10 crises humanitárias mais esquecidas e com menos atenção dos meios de comunicação social em 2023. Estudo da CARE aponta que, no ano passado, a crise no País mereceu apenas 1.049 menções nos media contra os mais de 270 mil artigos sobre o filme da Barbie ou do Iphone 15.