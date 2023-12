Quatro anos após ser consagrado com o Prémio de Mérito Escolar pela mais alta classificação no II Ciclo de estudos do Instituto de Letras, com a dissertação "Aquisição e Erosão no Desenvolvimento Linguístico de Falantes Bilingues em Angola", no mestrado em Português Língua não Materna, Português Língua Estrangeira (PLE) e Língua Segunda (L2) na Universidade do Minho, o angolano Bernardino Valente voltou a destacar-se em Portugal. Desta vez, o jovem concluiu com distinção a tese de doutoramento, tornando-se assim no primeiro doutor angolano em Linguística do Português pela Universidade de Coimbra, de Portugal, com o trabalho intitulado "Padrões de Concordância Nominal em Alunos do I Ciclo do Ensino Secundário em Angola".

Licenciado em Ensino da Língua Portuguesa pelo Instituto Superior de Ciências de Educação (ISCED) da Huíla, Bernardino Valente é professor de Língua Portuguesa, no Instituto Politécnico de Ondjiva, no Cunene.

