De acordo com o porta-voz da ANIESA, inspector Adérito Mendes, para além dos sacos de fuba de milho e de bombó (mandioca), foram igualmente apreendidos diversos sacos de arroz com data de caducidade vencida, várias caixas de peixe em mau estado de conservação e muitas bebidas fora de prazo.

O porta-voz da ANIESA esclarece que, neste período, foram ainda detidos 18 cidadãos estrangeiros, proprietários dos armazéns onde foram apreendidos estes produtos alimentares, por exercício ilegal da actividade no País.

Neste trimestre ficaram também encerradas várias empresas em diferentes províncias de Angola, por falta de higiene, venda de produtos expirados e por falta de licença de trabalho.

Em Benguela por exemplo, encerrou-se uma fábrica de "Caporroto" que funcionava há seis anos, no Bengo foi fechada uma empresa de produção de blocos e em Luanda encerrou-se duas fábricas de whisky no município de Cacuaco e o matadouro do Panga-Panga no Cazenga.