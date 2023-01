Após receber o ministro da Indústria e Comércio, Victor Francisco dos Santos Fernandes, nas instalações, no município de Viana, Diógenes de Oliveira disse ainda que actualmente a nível central, a ANIESA conta apenas com 120 trabalhadores e que este númeno de efectivos não é suficiente responder a todas as situações, tendo em conta a dimensão geográfica de Angola.

"Nós somos 120 efectivos no órgão central, mas 120 ainda é muito pouco, porque temos de olhar para a ANIESA não só em Luanda, mas sim em todo País".

Diógenes de Oliveira aproveitou a presença do ministro da Indústria e Comércio na instituição para solicitar mais apoio com meios de trabalho, "com destaque para transportes, no sentido de facilitar a circulação das equipas distribuídas em diferentes províncias de Angola".

A Autoridade Nacional de Inspecção Económica e Segurança Alimentar é uma entidade vocacionada para o exercício da actividade de inspecção, nos sectores da economia, indústria, saúde, ambiente, transporte, turismo, agricultura e pesca.