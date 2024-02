Antigo 2º comandante da PN no Bengo senta-se hoje no banco dos réus - Supremo vai julgar subcomissário, acusado de injectar vários milhões de kwanzas falsos no mercado

A câmara criminal do Tribunal Supremo (TS) começa hojr, terça-feira, 20, a julgar o sub-comissário da Polícia Nacional, Domingos Miguel Adão Francisco, que foi 2º comandante provincial da polícia no Bengo, até 2019, e mais dois arguidos, acusados de colocar em circulação no mercado nacional vários milhões de kwanzas falsos, como avançou o Novo Jornal.