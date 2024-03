"Esta guerra tem de acabar!", disse o Presidente Zelensky, durante um encontro com um grupo de jornalistas africanos na sua residência oficial e num encontro em que o Novo Jornal esteve presente. Amanhã assinalam-se dois anos desde o início do conflito Rússia - Ucrânia, e o sentimento geral é que essa e outras guerras têm de acabar. Uma nova ordem mundial vem sendo imposta, e África passou a ser um player importante nesta disputa estratégica entre interesses e objectivos. A comunicação viu-se envolvida numa perigosa guerra de desinformação. A visita do director da CIA a Angola também revela novos contornos deste alinhamento dos EUA com o nosso País.