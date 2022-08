Estudo realizado em 493 instituições privadas e públicas da capital do País mostra que, do número total de pessoas empregadas (318), 152 estão no sector público e 166 no privado. Para melhorar o quadro, MASFAMU realiza várias acções, visando fazer cumprir a Lei sobre a reserva de vagas para esta franja.

Das 154.727 pessoas com deficiência que vivem em Luanda, apenas 318 estão inseridas no mercado de emprego formal, revela um estudo do Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU), baseado em dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), ao qual o Novo Jornal teve acesso.

A pesquisa, segundo a qual no País existem 656.257 pessoas com deficiência, foi realizada em 493 instituições privadas e públicas da capital do País e mostra que, do número total de pessoas empregadas (318), 152 estão no sector público e 166 no privado.

O documento do MASFAMU refere também que, apesar da existência de normas aprovadas a favor desta franja, como o Decreto Presidencial n.º 12/16, de 15 de Janeiro, sobre o "Regulamento de Reservas de Vagas e Procedimentos para a contratação de Pessoas com Deficiência", os deficientes continuam a enfrentar dificuldades de acesso ao mercado formal de trabalho, o que leva a Inspecção Geral do Estado e da Administração do Estado a desdobrar-se em acções para fazer cumprir a referida lei, segundo a qual, em todos os processos de recrutamento, selecção e admissão de pessoas, as instituições públicas e privadas garantam 4% e 2% de vagas para essa franja.

