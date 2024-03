Foi logo pela manhã que um grupo de homens armados invadiu a residência dos médicos vietnamitas do Hospital Geral do Bengo. Os assaltantes agrediram os clínicos que se encontravam em casa naquele instante e depois roubaram 15 mil USD, dois milhões de kwanzas e outros bens.

O episódio ocorreu por volta das 07:00 desta terça-feira, no município do Dande, tendo o grupo arquitectado o assalto à luz do dia com ajuda de um operativo de segurança do local, que lhes passou todas as informações das movimentações das pessoas da casa.

Os acusados, munidos de uma arma de fogo, do tipo pistola, introduziram-se no interior da casa, anunciaram o assalto, foram molestando as vítimas com fortes ameaças de morte e depois começaram a agredir fisicamente alguns médicos, com golpes no rosto, sobretudo aquele que supostamente teriam guardado a maior parte do dinheiro.

Os implicados retiraram da casa dois milhões de kwanzas, 15 mil dólares norte-americanos e uma pasta que continha diversos documentos e a chave de um carro, fugindo de seguida.

De acordo o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da delegação do Ministério do Interior no Bengo, Gaspar Luís Inácio, as autoridades tiveram conhecimento do caso devido a uma denúncia anónima que dava conta da ocorrência de um assalto na residência dos médicos vietnamitas.

Após um trabalho de investigação, dois dos suspeitos foram detidos horas depois pelos efectivos do Serviço de Investigação Criminal, tendo um sido capturado na província do Kwanza-Norte.

Os detidos serão em encaminhados para o juiz de garantia, enquanto diligências prosseguem para localizar e deter os demais envolvidos no assalto.