O discurso de investidura é um discurso de alguém que tem pouca margem para errar. É o discurso do chefe de turma que, tendo estado no quadro de honra nos dois primeiros anos lectivos, começa a ver as suas notas baixarem, lutando para fugir dos exames de recurso, defraudando anseios e expectativas de professores e colegas de turma, como a analogia feita aqui há uns dois anos pelo colega e amigo Gustavo Costa. Vimos João Lourenço que faz demonstração e afirmação de força no terreno, mas que procura levar pedagogia ao discurso. Um discurso mais curto do que o de 2017, mas muito menos objectivo e um pouco repetitivo. Um discurso mais de promessas e menos de estratégias, sendo uma destas promessas bastante curiosa e surpreendente para um discurso de investidura: a melhoria das condições de aquartelamento e aumento de salários dos militares das Forças Armadas!