Automobilistas que transitam pela Estrada Nacional 100 (EN-100), entre a comuna da Barra do Cuanza e os distritos urbanos dos Ramiros/Morro dos Veados, a Sul de Luanda, aplaudiram o anúncio do Governo de reabilitação e duplicação do troço Barra do Cuanza/ Cabolombo, no município de Belas em Luanda.

Para a empreitada, o Governo vai disponibilizar mais de 180 milhões de dólares para intervenção num percurso de 55,5 quilómetros, devido a sua importância estratégica, económica e social para os grandes centros populacionais e produtivos.

Sobre o assunto, o motorista Jamba Daniel, que transporta mercadorias a partir da província do Cuanza Sul, disse à ANGOP que a acção do Executivo angolano vai proporcionar uma boa circulação de pessoas e bens e poderá evitar acidentes rodoviários na zona do Morro dos Veados.

Por sua vez, o automobilista de camiões, Jorge Mendes, exemplificou, dizendo que, nos últimos dois dias, se registou, na mesma zona, dois aparatosos acidentes com duas mortes em sequência de colisões entre veículos automóveis, devido a falta de prudência e o estreitamente da via, que possui apenas cinco metros de largura.

"O troço, para além de ser muito estreito, possui lombas e subidas de 10 por cento e com uma movimentação intensa de dia e de noite de viaturas que vão de Luanda para o centro sul do país (vice-versa), Assim, causa-se transtornos ao trânsito, daí a necessidade da sua ampliação", explicou.

Manuel Francisco, outro condutor, disse que aguarda com ansiedade o início da empreitada, tendo em conta a sua importância no transporte de pessoas e mercadorias, com realce para os do campo provenientes de outras províncias para o mercado de Luanda.

De acordo com o comunicado do Governo, a obra tem como objectivo aliviar a circulação rodoviária naquela estrada, condicionada em alguns sub-troços, em consequência da explosão demográfica e do comércio local (Despacho Presidencial 5/23, de 19 de Janeiro).

Para a sua execução, o Presidente da República, João Lourenço, autorizou a despesa e a formalização da abertura de um procedimento de contratação simplificada para a celebração de contratos, no valor global, em dólar, de 189.8 milhões (USD 189.889.575,73).

A obra tem garantia de um financiamento externo por intermédio de uma entidade privada parceira do Estado angolano. Além desta empreitada, também serão adquiridos serviços de fiscalização para a obra, no valor, em Kwanza, de 2.3 mil milhões (Kz 2.342.401.848,77).

Para o Executivo, este é um passo importante para melhorar a infra-estrutura rodoviária do país e aumentar a eficiência do tráfego rodoviário, beneficiando não só os moradores locais, mas também a economia.LG/PPA