"Está decidido, estes marimbondos, se pisarem os pés cá, na Europa, serão chapados. (...). Estes senhores não vão andar mais livremente cá, na Europa. Palavra de honra!", ou ainda, "o primeiro governante que se encontrar comigo cá, na África do Sul, vai sair cabeçada, vai sair mesmo "borno"...". São frases que se podem ouvir de dois de alguns vídeos feitos por cidadãos angolanos residentes no estrangeiro, que circulam ultimamente pelas redes sociais. Olho com preocupação para o surgimento de um discurso de ódio e de incentivo à violência por parte de membros da nossa diáspora. Essas abordagens agressivas contra governantes e ex-governantes são muito comuns entre membros de comunidades francófonas africanas residentes em França ou na Bélgica.