Pedonal, esquadra policial e água potável é o que os moradores exigem. Polícia impediu o rumo da manifestação e Administração Municipal do Cazenga propôs uma reunião com os moradores para a solução dos problemas apresentados.

Uma manifestação inédita dos moradores do Sucupira, imediações do Grafanil-Bar, distrito Urbano do Kalawenda, município do Cazenga, foi impedida de seguir o curso normal pela Polícia no último fim-de-semana, sob pretexto de que era ilegal.

Embora os moradores tenham garantido que fizeram todo o expediente junto do Governo Provincial de Luanda, de onde não chegaram a receber qualquer orientação contrária, não lhes foi permitido chegar a 100 metros da Administração do Cazenga, onde pretendiam fazer ouvir o seu protesto a quem dirige o município. Por isso, não lhes restou alternativa senão parar no Grafanil-Bar, depois de terem contornado o cordão policial existente no bairro.

Empunhando cartazes com os slogans referentes aos problemas que a comunidade de um dos municípios mais emblemáticos da cidade de Luanda vive há anos, os moradores puderam fazer ouvir a sua voz, apelando a quem de direito solução urgente às questões que afligem os munícipes do Sucupira, dentre as quais, a reposição da pedonal do Grafanil-Bar.

