De acordo com os dados provisórios do SPCB, as mortes ocorreram nas localidades da Samba - uma vítima por afogamento, no Tala-Hady - uma morte por electrocução, e em Viana, bairro Estalagem - uma morte por afogamento.

Das vítimas mortais, apenas duas já foram identificadas, sendo que uma delas tinha 37 anos e outra era uma anciã de 72 anos. Quanto ao individuo, que morreu numa bacia na Samba, ainda não foi identificado.

As chuvas afectaram ainda um total de 2.786 famílias, desamparando 13.930 pessoas.

Há ainda a registar 26 vias de acesso obstruídas e 17 intransitáveis, 23 escolas inundadas, o desabamento de 25 residências e a inundação de uma esquadra da polícia na zona do Tunga Ngó.

Os municípios mais afectados foram Luanda, Belas, Viana, Cazenga, Cacuaco, Kilamba Kiaxi e Icolo Bengo.