Landinho, de 14 anos, no Zaire, e Sinésio, de 23, em Luanda, são as mais recentes vítimas das armas de fogo de agentes da Polícia Nacional. Os dois foram mortos com tiros à queima-roupa.

O adolescente, 14 anos, foi morto na noite de domingo passado, no município do Nzeto, província do Zaire, por um agente da Polícia. De acordo com o comandante da PN naquele município, intendente Bruno Artur, o incidente aconteceu após um desentendimento entre os efectivos da corporação em serviço e um grupo de jovens que se encontrava numa roulotte, contrariando as medidas da Situação de Calamidade, que proíbe ajuntamentos.

À ANGOP, o oficial explica que a Polícia tentou persuadir os jovens no local, mas esses ter-se-ão insurgido contra as forças da ordem, alegadamente, arremessando instrumentos contundentes que provocaram danos materiais à viatura da PN.

Na tentativa de impedir o avanço dos jovens em direcção ao cordão defensivo das forças, acrescenta, os efectivos efectuaram disparos, sendo que um dos projécteis atingiu Landinho no pescoço. O rapaz teve morte imediata.

Bruno Artur lamenta o sucedido e assegura que os acusados já foram apresentados ao Ministério Público para o devido tratamento.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)