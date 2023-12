Semanário Novo Jornal/ 23 figuras e factos que marcaram 2023

"Barões" da Polícia apanhados no negócio dos "vidros fumados"

Pelo menos três altos quadros da Polícia estiveram envolvidos no negócio dos "vidros fumados". Investigação do NJ influenciou no recuo da medida que, para já, não tem nova data para avançar por não ser, por enquanto, prioridade.