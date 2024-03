Um oficial da Força Área foi assassinado na presença da mulher e dos filhos por indivíduos não identificados que invadiram a sua casa na madrugada deste domingo na zona Verde, Benfica. Os homens não subtraíram nada da residência, deixando claro que o objectivo era apenas acabar com a vida do militar.

O crime aconteceu no município de Belas, por volta das 02:00, quando a vítima e a sua família, que se encontravam a dormir, foram surpreendidos por um grupo de quatro indivíduos munidos com duas armas de fogo, do tipo AKM e pistola.

Os delinquentes introduziram-se no interior da residência e começaram a efectuar vários disparos chamando pelo nome do oficial, conta a mulher da vítima.

Depois dos homicidas se depararem com o militar, dispararam duas vezes à queima-roupa, tendo um dos tiros atingido o homem no ombro, e o outro na região do tórax, e, de seguida colocaram-se em fuga.

A família tentou socorrer o militar para o Hospital Geral de Luanda, mas o oficial não aguentou os ferimentos e acabou por perder a vida no caminho.

De acordo com a Polícia Nacional, a quadrilha encontra-se foragida até ao momento, porém diligencias já estão em curso para os localizar e deter.

Salomão Paulino Manuel Sebastião, de 33 anos, foi oficial da Força Área, colocado na Região Área Norte nos Congolenses, na Unidade de Apoio.