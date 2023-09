O despiste seguido de capotamento aconteceu nas imediações do desvio do Kinzove, no município do Ambriz, e envolveu um autocarro de marca Igner, que transportava 42 passageiros, e saiu da província do Zaire, segundo o porta-voz da delegação do Ministério do Interior no Bengo, Gaspar Luís Inácio.

De acordo com o departamento de trânsito e segurança rodoviária do Comando Provincial do Bengo da Polícia Nacional, o excesso de velocidade e a sonolência estiveram na base do acidente.

A tragédia causou morte imediata a quatro mulheres que até ao momento não foram identificadas por não se fazerem acompanhar de documentos pessoais e cujos cadáveres foram removidos para a morgue do Hospital Geral do Bengo.

Dos 38 passageiros acidentados, 11 encontram-se em estado crítico e 27 ficaram ligeiramente feridos, tendo sido socorridos pelo Serviço de Protecção Civil e Bombeiros no Bengo.