Uma adolescente está ser acusada pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) do homicídio do namorado, com recurso a uma garrafa partida, durante um desentendimento no interior de um bar, na província do Bengo.

O director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da delegação do Ministério do Interior, Gaspar Luís Inácio, conta que o crime ocorreu no município do Dande, quando a jovem de 17 anos e o seu namorado, de 29, conviviam no interior de um bar nos arredores do Panguila.

O casal desentendeu-se "por conta dos problemas íntimos que estavam a viver, e, no meio de tanta gritaria, a adolescente partiu uma garrafa, tendo retirado do chão um caco com que desferiu vários golpes na região do abdómen do homem, provocando-lhe a morte", contou ao Novo Jornal o oficial do SIC.

Após ter cometido o crime, a jovem fugiu, mas os oficiais da Polícia Nacional conseguiram localizá-la por intermédio de uma denúncia feita por clientes que se encontravam no estabelecimento.

A jovem de 17 anos está detida e será conduzida ao juiz de garantia, para ser responsabilizada criminalmente.