Um agente da Polícia Nacional na província do Bengo disparou mortalmente contra um homem devido a um desentendimento que ocorreu entre ambos no ano passado, no município do Dande.

O director provincial do Bengo do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Ministério do Interior, Gaspar Luís Inácio, conta que tudo aconteceu no sector-8 do Panguila, quando o oficial da PN, de 54 anos, reconheceu a vítima, de 27 anos, na via pública, quando se dirigia a uma barbearia.

O agente estacionou o carro perto da barbearia e aproximou-se do homem, interpelando-o, mas ele deu virou-lhe costas para afastar-se. A atitude terá incomodado o agente da polícia, que disparou contra o indivíduo. O disparo atingiu a região craniana da vítima, tendo causado a sua morte instantaneamente.

Depois do crime, o homicida colocou-se em fuga. Os populares que presenciaram a cena fizeram uma participação ao Serviço de Investigação Criminal, que, em coordenação com a PN, localizou e deteve o agente, que já se encontra em prisão preventiva e será acusado do homicídio do jovem de 27 anos.