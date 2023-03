Um grupo de oito elementos do gangue "Marca M" está a ser acusado do homicídio de um menor de 15 anos, com recurso a catanas e paus, por este fazer parte de um grupo rival, no município do Dande, província do Bengo.

O director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da delegação do Ministério do Interior no Bengo (Minint), Gaspar Luís, conta que "o crime ocorreu no bairro da Mifuma, quando a vítima, em companhia do seu amigo, se dirigiam para o rio Dande para tomarem banho".

O porta-voz do Minint-Bengo disse que, "no percurso da caminhada, a vítima foi surpreendida pelo grupo, em que todos os integrantes estavam munidos com catanas e paus, e atacaram-no, porque, no dia anterior, os seus amigos tiveram problemas com eles".

Os homicidas desferiram vários golpes com catanas e paus em diversas regiões do corpo do adolescente, sobretudo na cabeça, tendo-lhe provocado ferimentos graves.

Quando algumas pessoas se aperceberem do que se estava a passar, dirigiram-se até ao local para apaziguar a confusão. Os elementos do gangue colocaram-se em fuga e puderem então e socorrer o adolescente levando-o ao Hospital Geral do Bengo. Nesse mesmo dia foi encaminhado para uma unidade hospitalar de Luanda, onde acabou por morrer.

Gaspar Luís explica que a detenção do grupo "Marca M" sucedeu por intermédio de uma denúncia feita pela população ao Serviço de Investigação Criminal, que se deslocou até ao local do crime e recebeu todos os dados possíveis dos criminosos, tendo a investigação terminado com a captura e detenção dos oito indivíduos.

Durante a operação foram apreendidas várias catanas, dois tubos de ferro, uma motorizada de marca Lingken, uma arma de fogo artesanal e liamba.