A Autoridade Nacional de Inspecção Económica e Segurança Alimentar (ANIESA) e a Polícia Nacional (PN) encerraram uma bomba de combustível privada por venda de produtos impróprios para consumo, no desvio da Barra do Dande, província do Bengo,

O porta-voz do Ministério do Interior no Bengo, Gaspar Inácio Luís, disse que no posto de abastecimento estavam ainda a comercializar óleo hidráulico com prazo de validade expirado em 2021.

O encerramento ocorreu durante um trabalho de fiscalização realizado por aqueles órgãos no fim-de-semana, após uma denúncia de um homem, que antes havia abastecido a sua motorizada no local.

Tendo o combustível criado problemas ao motor, facto que o levou a denunciar a situação e que fez com que a fiscalização levasse uma amostra do produto usado para o laboratório da Sonangol distribuidora para ser examinado.

Após os resultados laboratoriais terem saído, os especialistas comprovaram às autoridades que "a empresa usava produto não adequado para consumo".

Diante desta situação, o local foi encerrado.