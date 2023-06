Um camponês na província do Bengo está a ser acusado do homicídio do seu colega com recurso a uma catana, alegando que este terá subtraído da sua pasta 18 mil kwanzas, no município do Dande.

A informação foi avançada pelo porta-voz da delegação do Ministério do Interior no Bengo, Gaspar Luís, ressaltando que o crime ocorreu na comuna de Kicabo, quando ambos se encontravam a trabalhar numa fazenda.

Apenas os dois estavam no local, o acusado ao arrumar a sua pasta para se retirar da quinta, verificou que os 18 mil kwanzas que havia deixado na mochila já não se encontravam lá.

Tendo de imediato acusado o colega, por ter mexido nos seus pertences, a vítima não reagiu bem às acusações o que gerou um desentendimento entre ambos.

O alegado homicida muniu-se de um pau e desferiu um golpe violento na vitima que ficou estendida no chão do quintal, tendo de seguida o acusado amarrado os seus membros superiores e inferiores com um cabo de aço.

O homem não parou por ali. Para finalizar o trabalho, agarrou numa catana e desferiu-lhe vários golpes em todas as partes do corpo, causando a morte imediata do camponês e colocou-se em fuga.

A detenção do homicida, segundo as autoridades no Bengo, ocorreu por intermédio de uma denúncia feita pelos proprietários da fazenda ao Serviço de Investigação Criminal, que, após receber os dados do funcionário, conseguiu detê-lo e será presente ao juiz de garantia.