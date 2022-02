Marcos Augusto António foi encontrado morto pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), no final da tarde desta quinta-feira, 10, num terreno baldio, apurou o Novo Jornal. O homicida confesso foi um homem que tinha sido acusado pela avó da vítima de ter furtado uma botija de gás butano.

"O corpo do menor foi encontrado na tarde desta quinta-feira num terreno baldio após buscas e diligências do SIC-Bengo, depois da denuncia dos familiares da criança a dar conta do seu desaparecimento da escola", descreveu ao Novo Jornal o porta-voz do SIC local, Perteson Cassule.

"Após ter consumado o acto, o homicida ensaiou a fuga, mas o SIC-Bengo desencadeou diversas acções operativas que permitiram a sua localização e detenção imediata", disse, salientando que o homem será presente ao Ministério Público (MP) para os devidos procedimentos legais.