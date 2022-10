O Serviço de Investigação Criminal no Bengo deteve o ex-gestor do banco Millennium Atlântico no município do Caxito, por furto de 22 milhões de kwanzas da instituição bancária.

De acordo com o porta-voz do SIC-Bengo, Peterson Cassule, o implicado era um dos receptores do banco, e muitas vezes fazia recepção ilícita de valores, tendo-se apropriado de 22 milhões de Kwanzas.

O porta-voz do SIC-Bengo explica que o ex-gestor havia recebido na sua conta empresarial 17 milhões de Kwanzas e na sua conta particular 5 milhões de Kwanzas, usando dois TPA (Terminal de Pagamento Automático) e diversos documentos bancários que permitiam o levantamento destes valores, após estarem nas suas contas bancárias.

Após a direcção do Millennium Atlântico descobrir as movimentações feitas pelo ex-gestor, denunciou-o de imediato.

Ainda no Bengo, no município do Dande, o SIC procedeu à detenção de dois indivíduos, envolvidos no furto de quatro PT com a capacidade de mais de 400 KV.

Os PT haviam sido instalados em algumas empresas privadas, para a distribuição e cobrança de energia eléctrica à população dos bairros afectos ao município do Dande.

Da operação efectuada no Dande foi possível apreender uma arma de fogo, dois TPA e quatro Postos de Transformação de energia ( PT).

Os presumíveis autores dos crimes já se encontram sob custódia do Ministério Público para os procedimentos legais.