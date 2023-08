Um segurança foi detido na província do Bengo depois de ter sido apanhado a vender carros e acessórios que roubava do parque de estacionamento onde trabalhava, no distrito urbano da Samba, em Luanda.

O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Bengo (SIC), Miguel Correia, disse que "o parque de estacionamento onde o homem trabalhava está situado no bairro da Camuxiba e ele conseguia conduzir as viaturas por causa de uma chave mestra que tinha em sua posse".

O homem foi apanhado esta semana, quando, no fim do dia, o proprietário de uma viatura de marca Toyota Corolla estacionou no parque e o acusado se dirigiu ao carro com uma chave mestra e levou o veículo até ao bairro Cawango, na província do Bengo, conta o SIC-Bengo.

O segurança não actuava sozinho, tinha um comparsa em Caxito que trabalhava como mediador, procurando os clientes para os automóveis furtados em Luanda.

Segundo as autoridades, a dupla guardava as viaturas na localidade dos Sete Imbondeiros, no interior de um quintal, onde também eram desmontados alguns acessórios, como motores e caixas de velocidade, que depois vendiam.

O SIC-Bengo explica que não é a primeira vez que os indivíduos praticam esta acção e para serem responsabilizados criminalmente serão encaminhados para o juiz de garantia.

Durante a operação, foram recuperadas duas viaturas de marca Toyota, modelo Corolla, que se encontravam desmontadas, prontas para serem comercializadas peça por peça.