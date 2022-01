De acordo com o porta-voz do SIC-Bengo, Peterson Cassule, os 14 elementos foram detidos após uma operação desencadeada pela investigação criminal no âmbito de combate à escassez de moeda metálica em circulação.

Peterson Cassule avançou ainda que as detenções ocorreram após diversos mandados de detenção, emitidos pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Bengo.

"Em obediência a uma ordem judicial do Tribunal da Comarca do Dande e com base os processos sumários por crime de exploração de jogo, foram inutilizados por incineração 45 máquinas de jogo por serem declarados no referido processo perdidos a favor do Estado", disse, salientando que os acusados serão presente ao MP para os primeiros interrogatórios judiciais.