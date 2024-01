Na província do Bengo, quatro indivíduos foram detidos pela Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), por assalto a casas na centralidade do Capari, de onde retiraram artigos como televisores, botijas de gás e telemóveis.

De acordo com as autoridades no município do Dande, os meses de Novembro e Dezembro foram de grande actividade do grupo que assaltou ainda três casas no bairro Ndala Muleba.

Depois dos assaltos, os homens comercializaram alguns materiais nos mercados informais, tendo ficado igualmente detidos dois cidadãos que pretendiam comprar os bens roubados.

Durante a operação foram apenas apreendidos em posse dos assaltantes três televisores normais, cinco do tipo plasma de 32 a 42 polegadas de marcas diversas e duas botijas de gás.

Ainda no Bengo, um outro grupo de quatro elementos, residentes dos bairros Kimaria e Mabungo, está a ser acusado de vandalizar uma viatura de marca Toyota, tendo subtraído da viatura telemóveis, carteira de bolso e vários documentos do proprietário do veículo.

Esta quadrilha também acabou detida no último fim-de-semana e todos estes acusados, com idades compreendidas entre os 16 e os 36 anos, serão apresentados ao juiz de garantia sob acusação de furto e vandalismo.