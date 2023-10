A Polícia Nacional (PN) na província do Bengo, através da Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), deteve esta segunda-feira, 09, quatro cidadãos, dois angolanos e dois chineses, numa empresa alimentar, na zona do Panguila, no município do Danda, que procedia à falsificação de produtos alimentares.

A acção policial resultou de um mandado de busca, revista e apreensão emitido pela Procuradoria-Geral da República (PGR) junto do DIIP, no âmbito do processo-crime.

Os cidadãos foram detidos em flagrante, na qualidade de responsáveis e orientadores de abate clandestino de animais e falsificadores de produto alimentar, concretamente, cogumelos (ver fotografia) que eram feitos a partir de uma mistura de produtos químicos adulterados e perigosos para a saúde.

Segundo a Polícia, as misturas eram feitas através de palhas, farelo para alimentação de galinhas e "sapupu" de milho, e algumas substâncias químicas.

Conforme as autoridades, o produto era usado para o consumo humano e comercializavam em caixas no valor de 5.000 Kwanzas cada, no território do Panguila e arredores da cidade de Luanda, bem como exportavam para o exterior do País, concretamente para o Uganda.

Foram, igualmente, apreendidos vários selos falsos com a denominação "Forangola", utilizados na selagem dos produtos.