Os Deuses Gregos eram representados sob forma humana e simbolizavam os anseios e temores humanos, regiam às forças da natureza, mandavam no céu, o sol, a lua, os rios, vento, o ar, o mar, trovão, agricultura, amor, sabedoria, guerra, maternidade, vinho, festas, etc. Eram seres imortais que habitaram o Monte Olimpo e com poderes sobrenaturais. Apesar de imortais, os Deuses Gregos tinham sentimentos muito próprios do comum dos mortais, como o amor, o ódio e a inveja.