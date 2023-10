Sete homens foram detidos depois de invadirem a residência de um padre da igreja Católica do sector 9 do Panguila, na província do Bengo, e roubarem vários eletrodomésticos.

O porta-voz da delegação do Ministério do Interior no Bengo, Gaspar Luís Inácio, disse que "os homens foram apanhados e detidos no fim-de-semana, no bairro do Sarito, pelos efectivos do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP).

Os assaltantes invadiram a casa do padre no período da noite, munidos de armas de fogo, e começaram a fazer ameaças de morte, até subtraírem do local alguns bens materiais.

Após o assalto, os homens colocaram-se em fuga e o proprietário da residência fez uma participação à Polícia Nacional, que, com base nos dados recebidos, conseguiu localizar e capturar os delinquentes.

Em posse da quadrilha foram recuperados dois televisores, uma motorizada, quatro telemóveis de diversas marcas, uma botija de gás butano, um computador e uma coluna de som.

Os acusados, com as idades compreendidas entre os 17 e os 21 anos, serão encaminhados para o juiz de garantia.