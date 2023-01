O Serviço de Investigação Criminal no Bengo (SIC) deteve vários indivíduos, com idades compreendidas entre os 18 os 55 anos, indiciados nos crimes de homicídio e roubo qualificado, no Panguila.

A informação foi avançada pelo porta-voz do SIC-Bengo, sub-inspector Peterson Cassule, que destacou a detenção de um homem de 30 anos, no Panguila, Sector-5, que foi posto em liberdade provisória no mês de Setembro de 2022, pelo crime de roubo qualificado, e que esta semana foi detido novamente, pelo crime de homicídio que vitimou um cidadão de 28 anos, quando ambos conviviam num estabelecimento comercial de bebidas alcoólicas.

Ainda no Panguila, esta semana o SIC-Bengo deteve um indivíduo de 55 anos, e mais cinco comparsas, que por um desentendimento num contrato celebrado para a construção de um murro, por falta de pagamento de 80 mil kwanzas, se dirigiram até à casa do dono da obra, no bairro Chamavo, e roubaram-lhe mais de 100 mil kz e abusaram sexualmente da sua filha menor, de 16 anos.

O SIC no Bengo apreendeu igualmente três armas de fogo, duas motorizadas, 30 quilos de liamba e diversos fármacos e materiais hospitalares.

Os detidos serão encaminhados para o Ministério Público.