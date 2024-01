A detenção do cidadão de 39 anos ocorreu nesta quarta-feira, numa operação realizada pelos efectivos do Serviço de Investigação Criminal no Bengo (SIC), no município do Dande, após uma denúncia anónima.

O crime, segundo o SIC,sucedeu quando os criminosos abordaram a vítima na via pública, numa altura em que fazia o serviço de táxi, alegando que tinham mercadoria para ele transportar de casa para o mercado.

Os três dirigiram-se até à residência onde deveria estar o embrulho a transportar. Estando já no interior da casa, fecharam a porta, amarraram as pernas e as mãos da vítima e estrangularam-no, acabando por o matar.

Para disfarçar o crime, os homens, com a ajuda da motorizada, transportaram o cadáver até ao rio Dande e deitaram-no na água, simulando um afogamento.

No dia seguinte, ambos deslocaram-se à comuna do Úcua com o objectivo de vender a motorizada no valor de 350 mil kwanzas, mas a negociação foi frustrada pelas autoridades que naquele instante detiveram apenas um acusado e o outro colocou-se em fuga, conta Miguel Correia, porta-voz do SIC-Bengo.

Diligências já estão em curso para localizar e deter o outro elemento em fuga. O detido foi encaminhado para o juiz de garantia.