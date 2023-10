O crime ocorreu nesta quarta-feira, no município do Dande, quando os indivíduos, com idades compreendidas entre os 23 e os 36 anos, se dirigiram à residência da vítima para pedir fuba de milho, conta a delegação do Ministério do Interior no Bengo.

Ali encontraram a vítima a fazer o seu jantar e solicitaram a fuba, mas o homem disse que não tinha, facto que gerou uma discussão entre os quatro.

Durante a confusão, um dos indiciados, com recurso a um pau, desferiu um golpe na região do crânio do vizinho, provocando-lhe ferimentos graves que acabaram por matá-lo.

Os demais vizinhos do bairro, após se aperceberem da agitação na zona, deslocaram-se até à casa do malogrado e encontraram-no estendido no chão, tendo os suspeitos procurado refúgio numa residência da comunidade.

Depois da participação que os populares fizeram, os efectivos do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais destacados no Comando Municipal do Dande da Polícia Nacional dirigiram-se ao local e detiveram apenas dois acusados. O outro encontra-se foragido.

O cadáver foi removido para a morgue do Hospital do Bengo e os detidos serão presentes ao juiz de garantia.