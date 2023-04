Um agricultor, na província do Bengo, está a ser acusado do homicídio de um individuo, com recurso a uma catana, porque este terá furtado vários cachos de banana da sua lavra.

O crime ocorreu no bairro Malengue, no interior de uma lavra, quando o homicida acusou a vítima de lhe ter roubado vários cachos de banana, facto que originou uma luta entre ambos.

O proprietário da quinta muniu-se de uma arma branca e disferiu vários golpes em todas as partes do corpo da vítima, causando ferimentos graves ao homem, que foi levado para um posto médico do bairro Ludy 2, onde acabou por morrer.

De acordo com a delegação do Ministério do Interior no Bengo (MININT), "o acusado confessou o crime às autoridades, alegando que a vítima furtava sempre vários produtos na sua lavra, provocando-lhe enormes prejuízos financeiros.

O MININT-Bengo garante que o homicida já está detido e será encaminhado para o Ministério Público.