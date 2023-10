Bengo: Jovem de 23 anos mata a tiro filho da namorada - Criança tinha três anos

Um jovem de 23 anos, na província do Bengo, matou com um tiro na cabeça, no fim-de-semana, uma criança de três anos, filha da sua namorada, por entender que a namorada o traia com outra relação amorosa, soube o Novo Jornal.