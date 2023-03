Um pescador de 31 anos está a ser acusado de afogar um colega até à morte por causa de um pacote de whisky que este terá consumido sem o seu consentimento, no município do Dande.

O director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da delegação do Ministério do Interior no Bengo, Gaspar Luís Inácio, conta que o crime ocorreu na comuna da Barra do Dande, quando os pescadores se encontravam à beira-mar.

Gaspar Luís Inácio disse que os homens consumiam pacotinhos de whisky de marca The Best no interior de uma embarcação de pesca artesanal, tendo o malogrado tirado do lugar um pacote a mais do que o acusado.

"Quando o homicida se apercebeu que o seu colega retirou um pacote a mais que ele, ficou furioso com a situação e partiu para uma discussão. No percurso do conflito, o homem atirou a vítima para o mar e de seguida pressionou a sua cabeça na água durante alguns minutos, até que este acabou por perder a vida", contou o porta-voz do Ministério do Interior no Bengo, explicando que a detenção do pescador ocorreu devido a uma denúncia feita pela população local e que o cadáver foi removido para a morgue do hospital do Dande.