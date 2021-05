Um homem, de 20 anos, que esfaqueou até à morte uma enfermeira no Panguila, no município do Dande, província do Bengo, ficou esta quarta-feira,12, em prisão preventiva, soube o Novo Jornal de fonte policial.

O homem foi ouvido pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Bengo, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção mais gravosa, a prisão preventiva.

Após ser ouvido pelo Ministério Público, o arguido foi conduzido pelos efectivos do SIC-Bengo para o estabelecimento prisional do Caboxa, onde vai aguardar o julgamento preventivamente.

O homicídio aconteceu na manhã de Domingo, 09, na via pública, quando o arguido surpreendeu a vítima, de 46 anos, quando esta se dirigia à igreja, no sector 6, na paragem do Gostoso, junto ao Posto de atendimento da ENDE.

Este indivíduo tem antecedentes criminais de roubo, violação sexual, assaltos à mão armada e posse de arma de fogo, no sector 6, na paragem

A mulher terá reagido ao assalto e foi esfaqueada no pescoço, ombro e na zona do tórax, provocando-lhe ferimentos graves, tendo morrido no local do crime devido à gravidade dos golpes.

O óbito foi declarado ainda no local por uma equipa do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB), que tentou reanimar a mulher, embora sem sucesso.