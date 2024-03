Quatro crianças, entre os dois e os sete anos, perderam a vida em consequência de um incêndio que deflagrou no interior da residência onde os meninos, que eram irmãos, dormiam, no município do Dande, província do Bengo.

O trágico incidente ocorreu na madrugada desta terça-feira, no bairro do Sarico, região do Panguila. As causas ainda não foram identificadas, mas as autoridades estão a trabalhar no caso para apurar o que realmente aconteceu naquela casa.

O director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da delegação do Ministério do Interior no Bengo, superintendente Gaspar Luís Inácio, contou ao Novo Jornal que os pais dos menores estavam na pesca e não se encontravam em casa quando tudo aconteceu.

A equipa que estava de piquete integral na esquadra policial do Panguila, composta por efectivos da Polícia Nacional e do Serviço de Investigação Criminal (SIC), tomou conhecimento do incêndio através de uma denúncia telefónica feita pelos populares.

A direcção do MININT explica que para acudir à situação, deslocaram-se até à localidade os efectivos do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros, da polícia e do SIC, que removeram os cadáveres para morgue do Bengo.