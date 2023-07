"Vocês, jovens, não podem perder-se em discussões de infantário, que apenas vos dividem e impedem posições de acções comuns em relação ao que é verdadeiramente importante para o futuro". Foi assim que, em finais de Janeiro de 2014, o então deputado e antigo secretário-geral do MPLA, Lopo do Nascimento, se despedia da política activa, apelando aos jovens que criassem uma Nação baseada na tolerância. Durante o discurso que foi proferido na Assembleia Nacional, o político lembrou aos jovens deputados que "a Nação não é de nenhum partido, é obra de todos e pertence a todos". Volvidos nove anos, a Assembleia Nacional começa a perder alguma ecologia comunicacional e a criar um ambiente de radicalização e de intolerância nos seus discursos, sobretudo por parte dos mais jovens e de alguns "novatos" que, não se contentando com o espaço e as regras do hemiciclo, decidiram agora criar aquilo a que chamo "Grupo Parlamentar do Facebook".