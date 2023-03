Um cidadão de nacionalidade eritreia foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Bengo por comercializar no seu armazém um total de 4.400 sacos de fuba de milho com a data de caducidade vencida, na barra do Dande.

A informação foi avançada ao Novo Jornal pelo director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da delegação do Ministério do Interior no Bengo, Gaspar Luís Inácio, que assegurou que "a detenção do homem ocorreu durante uma micro-operação realizada esta semana no município do Dande".

O porta-voz do Ministério do Interior no Bengo disse igualmente que, para além dos sacos de fuba de milho com validade expirada, o homem também conservava alguns produtos alimentares "com uma certa substância", ainda não identificada, "a fim de os elementos terem mais tempo de uso".

Gaspar Luís Inácio acrescentou que o armazém, que se encontra no desvio da barra do Dande, foi encerrado temporariamente e os 4.400 sacos de fuba de milho com prazo de caducidade vencida foram apreendidos.

Quanto ao cidadão de nacionalidade eritreia, proprietário do estabelecimento, as autoridades garantem que será encaminhado para o Ministério Público para responder pelo crime de adulteração de substância alimentar.